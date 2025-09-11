Ворскла проиграла Лёвену (0:2) в квалификации женской Лиги чемпионов. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Квалификация Лиги чемпионов

Ворскла – Лёвен – 0:2

Голы: Биесманс, 3, Рейндерс, 65

Колос проиграл в квалификации Лиги Европы Влазнии – Автогол усложнил задачу ковалевцам

Полтавки пропустили быстрый гол. Лёвен выполнил несколько угловых и все же защита Ворсклы не справилась. Украинкам удавалось сдерживать давление, но бельгийки имели большое преимущество во владении и не позволяли полтавчанкам создавать моменты.

После перерыва Лёвен удвоил преимущество. Ошибка при передаче игрока Ворсклы была роковой. Бельгийки классно воспользовались шансом, провели атаку в три передачи и забили гол. В итоге полтавчанки проиграли 0:2. Ответный матч пройдет 18 сентября.

Женская ЛЧ: Реал одержал первую победу в сезоне, Ман Юнайтед проиграл в Норвегии, поляки досрочно похоронили ГКС