Ворскла проиграла Лёвену в Лиге чемпионов, поставив под угрозу проход в следующий раунд
Ворскла проиграла Лёвену (0:2) в квалификации женской Лиги чемпионов. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".
Квалификация Лиги чемпионов
Ворскла – Лёвен – 0:2
Голы: Биесманс, 3, Рейндерс, 65
Колос проиграл в квалификации Лиги Европы Влазнии – Автогол усложнил задачу ковалевцам
Полтавки пропустили быстрый гол. Лёвен выполнил несколько угловых и все же защита Ворсклы не справилась. Украинкам удавалось сдерживать давление, но бельгийки имели большое преимущество во владении и не позволяли полтавчанкам создавать моменты.
После перерыва Лёвен удвоил преимущество. Ошибка при передаче игрока Ворсклы была роковой. Бельгийки классно воспользовались шансом, провели атаку в три передачи и забили гол. В итоге полтавчанки проиграли 0:2. Ответный матч пройдет 18 сентября.
Женская ЛЧ: Реал одержал первую победу в сезоне, Ман Юнайтед проиграл в Норвегии, поляки досрочно похоронили ГКС