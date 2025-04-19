"У нас состоялся разговор, и мы заверили тренера в том, что готовы его поддерживать

Максимов намекнул на отставку после поражения от Александрии: "Пообщаюсь с руководством Ворсклы и приму решение"

Мы влезли в эту историю вместе, вместе должны из нее выходить. Я хорошо знаю и понимаю Максимова, потому что мы работали три года вместе и работали классно. Мы с этим тренером и с этими игроками были в еврокубках. Поэтому и верю, что Максимов может вытянуть команду наверх. Да, сейчас где-то не идет, но надо разобраться, почему это происходит, и сфокусироваться на решении задачи.

Вместе с тем, ответственность за результат – не только на одном Максиме или руководителях. Наши футболисты – и молодые, и опытные – тоже должны держать удар. Позиция руководства одна и конкретная: клуб должен жить и играть в УПЛ несмотря на все сложности, это базовая история Ворсклы. Мы пережили Януковича – переживем и это.

Если бы мы этой весной набрали не 5 очков, а хотя бы 8 – на что мы реально наиграли, то сейчас все было бы гораздо спокойнее, и мы бы не искали мозг в одном месте", – сказал Лысак для ТаТоТаке.

Напомним, Ворскла на своем поле проиграла Александрии со счетом 1:3 и осталась на 14-й строчке турнирной таблицы УПЛ.

Александрия удержала победу над Ворсклой, забив трижды за тайм – дубль Цары ухудшил шансы полтавчан на выживание