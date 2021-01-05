Новичок Ворсклы Оливье Тилль начинает привыкать к украинской Премьер-лиге. Этот процесс хавбек начал с ознакомления с клубом.

24-летний люксембургский полузащитник уже прибыл в Украину. Ворскла в официальном Facebook опубликовала фото Тилля в своем экипировке.

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Хавбек впервые надел футболку нового клуба и не скрывал радости. Для Оливье это было дебютное знакомство с Полтавой и ее клубом.

Напомним, Тилль стал вторым зимним новичком Ворсклы после Цитаишвили. Контракт 24-летнего хавбека рассчитан на два года. Он успел поиграть за Уфу, Роданж и Прогресс. Также в его активе 27 поединков в футболке сборной Люксембурга, в том числе 2 встречи против Украины.

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