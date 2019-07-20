Ворскла представила форму на сезон 2019/20 – ведущие игроки "зажгли" вместе с женами / ФК Ворскла

Полтавская Ворскла определилась с комплектами экипировки на новый сезон.

Полтавчане официально презентовали домашнюю и выездную формы на сезон 2019/20. Соответствующие фотографии появились в официальном Instagram Ворсклы.

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В презентации новой экипировки приняли участие голкипер Александр Ткаченко, защитник Владимир Чеснаков, а также их жены и дети. Новую форму Ворсклы подготовил американский бренд Nike. Ранее полтавчане выступали в немецком Adidas.

К слову, уже 28 июля Ворскла стартует в новом сезоне УПЛ. В матче 1-го тура подопечные Виталия Косовского примут дома луганскую Зарю.