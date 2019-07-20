toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
СЕНЕГАЛ - АЛЖИР РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Ворскла представила форму на сезон 2019/20 – ведущие игроки "зажгли" вместе с женами

08:51 43 Читати українською
Ворскла представила форму на сезон 2019/20 – ведущие игроки "зажгли" вместе с женами
Ворскла представила форму на сезон 2019/20 – ведущие игроки "зажгли" вместе с женами / ФК Ворскла

Полтавская Ворскла определилась с комплектами экипировки на новый сезон.

Полтавчане официально презентовали домашнюю и выездную формы на сезон 2019/20. Соответствующие фотографии появились в официальном Instagram Ворсклы.

Ворскла назначила нового спортивного директора – раньше он работал в Шахтере

В презентации новой экипировки приняли участие голкипер Александр Ткаченко, защитник Владимир Чеснаков, а также их жены и дети. Новую форму Ворсклы подготовил американский бренд Nike. Ранее полтавчане выступали в немецком Adidas.

К слову, уже 28 июля Ворскла стартует в новом сезоне УПЛ. В матче 1-го тура подопечные Виталия Косовского примут дома луганскую Зарю.

blog_ava
Курьезный гол, который решил судьбу триумфатора КАН в видеообзоре матча Сенегал – Алжир – 0:1
00:30
982
Теги
Ворскла Ворскла Футбольная форма
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
16
мин
Манчестер Юнайтед
14:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук