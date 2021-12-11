Голкипер Дмитрий Ризнык и нападающий Руслан Степанюк пропускают матч со Львовом из-за повреждений, сообщил корреспондент каналов "Футбол" Богдан Тимовчак.

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Вратарь Ворсклы травмировался еще в матче против Руха (0:0) и вылетел на 2-3 недели. У Степанюка все гораздо хуже. Второй бомбардир полтавчан (6 голов) сломал ногу, но его сроки реабилитации пока неизвестны.

Напомним, Ворскла идет на пятой строчке УПЛ, но в случае победы над Львовом может по крайней мере временно догнать Зорю.

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