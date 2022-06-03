"31 мая истек срок действия трудового соглашения Юрия Максимова с футбольным клубом Ворскла. В результате переговоров вице-президента клуба Олега Лысака с тренером, учитывая все объективные обстоятельства, видение сторон дальнейшего развития клуба и команды, в частности, новый контракт не подписан.

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Мы прекрасно помним, при каких сложных турнирных обстоятельствах Юрий Вильевич возглавил команду. Очень ценим его человеческие и профессиональные качества. Благодарны за неоценимый, переданный команде опыт, который обязательно пригодится нам в дальнейшем", – говорится в заявлении Ворсклы.

"Когда я принял команду, которая шла на последнем месте, то первое, что сказал: ниже нам падать некуда. Подняли ребят в психологическом плане, а дальше решили задачу-минимум. О наших дальнейших успехах в работе с командой вы все знаете. Были достижения, были просчеты – все как всегда в футболе. В Ворскле созданы отличные условия для тренировки и развития. Хочу поблагодарить руководство клуба за соблюдение условий контракта. Футболистам – отдельное спасибо и низкий поклон. Безусловно, буду болеть за Ворсклу и дальше", – прокомментировал завершение сотрудничества Юрий Максимов.

К слову, соглашение наставника подошло к концу 31 мая этого года, а Максимов сообщил, что узнал об этом от соседа по даче.

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