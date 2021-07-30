Полтавчане попрощались с Виктором Уляницким, который выполнял функции ассистента Юрия Максимова, информирует журналист Олег Ящук.

Ворскла – КуПС: Максимов не пришел на пресс-конференцию после позорного вылета из Лиги конференций

Причины такого решения пока неизвестны. Уляницкий вместе с Максимовым присоединился к Ворскле в ноябре 2019-го. 48-летний специалист помог выйти в финал Кубка Украины 2019/20, а в прошлом розыгрыше УПЛ команда финишировала пятой. Поход в Лиге конференций оказался провальным – вылет от финского КуПСа во втором раунде квалификации.

Добавим, что следующий матч Ворскла проведет уже 1 августа – в рамках второго тура УПЛ полтавчане встретятся с Рухом.

Ворскла – КуПС: новая катастрофа последних секунд, примитивная игра, вылет из Лиги конференций – минус 1 для Украины