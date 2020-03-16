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Ворскла поможет медучреждениям в борьбе с коронавирусом

19:36 4 Читати українською
Ворскла поможет медучреждениям в борьбе с коронавирусом
Игроки Ворсклы / фото: ФК Ворскла

Ворскла решила приобщиться к борьбе с коронавирусом – клуб финансово поддержит медицинские учреждения Полтавской области.

"Департамент здравоохранения Полтавской ОГА должен предоставить информацию по поводу потребностей в закупке тех или иных лекарств и средств защиты, чтобы противодействовать существующим угрозам и предупредить их.

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Чтобы деньги не выделялись в никуда и на препараты, которые могут не быть использованы, инициативная группа сотрудничает с департаментом здравоохранения. Существует договоренность о территориальном распределении помощи с акцентом на города Полтава, Кременчуг и Горишние Плавни", – говорится в официальном заявлении Ворсклы.

К слову, чемпионат Украины – один из немногих, в котором до сих пор проводят матчи регулярного первенства.

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