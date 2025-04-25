Ворскла получила трансферный бан – известна длительность наказания, команда борется за выживание в УПЛ
Полтавский коллектив столкнулся с серьезной проблемой, которая может существенно повлиять на дальнейшие выступления.
ФИФА приняла решение наложить трансферный бан на полтавскую Ворсклу.
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Команда не сможет регистрировать новых игроков в течение трех следующих трансферных окон. Причина такого решения пока остается неизвестной.
Добавим, что сейчас Ворскла занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, что предполагает борьбу за выживание и серьезный риск провести следующий сезон в Первой лиге. У команды Юрия Максимова в активе 21 очко после 25-ти туров.
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