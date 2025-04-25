Полтавский коллектив столкнулся с серьезной проблемой, которая может существенно повлиять на дальнейшие выступления.

ФИФА приняла решение наложить трансферный бан на полтавскую Ворсклу.

Металлист 1925 заинтересован в новом трансфере из Ворсклы – харьковчане не остановятся на Крупском

Команда не сможет регистрировать новых игроков в течение трех следующих трансферных окон. Причина такого решения пока остается неизвестной.

Добавим, что сейчас Ворскла занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, что предполагает борьбу за выживание и серьезный риск провести следующий сезон в Первой лиге. У команды Юрия Максимова в активе 21 очко после 25-ти туров.

Александрия удержала победу над Ворсклой, забив трижды за тайм – дубль Цары ухудшил шансы полтавчан на выживание