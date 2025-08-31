Состоялась жеребьевка последнего раунда квалификации женской ЛЧ 2025/26 и первого раунда в истории новосозданного Кубка Европы. Своих оппонентов узнали и представители Украины.

Сегодня, 31 августа, в швейцарском Ньоне состоялись жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2025/26 и первого раунда Кубка Европы среди женщин.

Ворскла была сеяной в Пути чемпионов ЛЧ. Соперником полтавок станет бельгийский Ауд-Хеверле Левен. Матчи состоятся 11 и 18 сентября – первый для Ворсклы домашний, второй гостевой. Победители 9 пар последнего раунда квалификации выйдут в основной этап женской ЛЧ, присоединившись к 9 обладателям прямых путевок.

Результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда женской Лиги чемпионов 2025/26:

Путь чемпионов

Волеренга (Норвегия) – Ференцварош (Венгрия)

Ворскла (Украина) – Ауд-Хеверле Левен (Бельгия)

Санкт-Пельтен (Австрия) – Фортуна Йорринг (Дания)

Катовице (Польша) – Твенте (Нидерланды)

Путь представителей лиг

Гекен (Швеция) – Атлетико (Испания)

Париж (Франция) – Аустрия (Австрия)

Бранн (Норвегия) – Манчестер Юнайтед (Англия)

Айнтрахт Ф (Германия) – Реал (Испания)

Рома (Италия) – Спортинг (Португалия)

Неудачники квалификации упадут в новый турнир от УЕФА – женский Кубок Европы. Здесь состоялась жеребьевка лишь первого раунда, в котором примет участие Колос. Соперником ковалевок стала албанская Влазния. Двухматчевые противостояния состоятся 10/11 и 17/18 сентября.

Результаты жеребьевки первого раунда женского Кубка Европы 2025/26:

Глазго Сити (Шотландия) – Атлон Таун (Ирландия)

Грассгопперс (Швейцария) – БИИК-Шимкент (Казахстан)

Кеге (Дания) – Фарул (Румыния)

Норшелланн (Дания) – КуПС (Финляндия)

Аякс (Нидерланды) – Штурм (Австрия)

Арис (Кипр) – Андерлехт (Бельгия)

Влазния (Албания) – Колос (Украина)

Русенборг (Норвегия) – ПСВ (Нидерланды)

Сараево-2000 (Босния и Герцеговина) – Фомгет Генчлик (Турция)

Интер (Италия) – Хиберниан (Шотландия)

Партизани (Албания) – Спартак Суботица (Сербия)

