Ворскла получила соперника в битве за женскую Лигу чемпионов – Колос стартует в новом турнире от УЕФА
Состоялась жеребьевка последнего раунда квалификации женской ЛЧ 2025/26 и первого раунда в истории новосозданного Кубка Европы. Своих оппонентов узнали и представители Украины.
Сегодня, 31 августа, в швейцарском Ньоне состоялись жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2025/26 и первого раунда Кубка Европы среди женщин.
Ворскла вышла в финал квалификации женской Лиги чемпионов, одолев Гинтру в матче с 2-мя пенальти и удалением
Ворскла была сеяной в Пути чемпионов ЛЧ. Соперником полтавок станет бельгийский Ауд-Хеверле Левен. Матчи состоятся 11 и 18 сентября – первый для Ворсклы домашний, второй гостевой. Победители 9 пар последнего раунда квалификации выйдут в основной этап женской ЛЧ, присоединившись к 9 обладателям прямых путевок.
Результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда женской Лиги чемпионов 2025/26:
Путь чемпионов
Волеренга (Норвегия) – Ференцварош (Венгрия)
Ворскла (Украина) – Ауд-Хеверле Левен (Бельгия)
Санкт-Пельтен (Австрия) – Фортуна Йорринг (Дания)
Катовице (Польша) – Твенте (Нидерланды)
Путь представителей лиг
Гекен (Швеция) – Атлетико (Испания)
Париж (Франция) – Аустрия (Австрия)
Бранн (Норвегия) – Манчестер Юнайтед (Англия)
Айнтрахт Ф (Германия) – Реал (Испания)
Рома (Италия) – Спортинг (Португалия)
Неудачники квалификации упадут в новый турнир от УЕФА – женский Кубок Европы. Здесь состоялась жеребьевка лишь первого раунда, в котором примет участие Колос. Соперником ковалевок стала албанская Влазния. Двухматчевые противостояния состоятся 10/11 и 17/18 сентября.
Результаты жеребьевки первого раунда женского Кубка Европы 2025/26:
Глазго Сити (Шотландия) – Атлон Таун (Ирландия)
Грассгопперс (Швейцария) – БИИК-Шимкент (Казахстан)
Кеге (Дания) – Фарул (Румыния)
Норшелланн (Дания) – КуПС (Финляндия)
Аякс (Нидерланды) – Штурм (Австрия)
Арис (Кипр) – Андерлехт (Бельгия)
Влазния (Албания) – Колос (Украина)
Русенборг (Норвегия) – ПСВ (Нидерланды)
Сараево-2000 (Босния и Герцеговина) – Фомгет Генчлик (Турция)
Интер (Италия) – Хиберниан (Шотландия)
Партизани (Албания) – Спартак Суботица (Сербия)
