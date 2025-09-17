Ворскла получила уже четвертый трансферный бан от ФИФА через год
Полтавский клуб не сможет регистрировать новых футболистов.
Ворскла получила трансферный бан от ФИФА, об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.
Полтавскому клубу запрещено регистрировать новых футболистов, ограничение будет действовать в течение трех трансферных окон. Решение было принято 16 сентября. В этом голу Ворскла получила сразу три бана (8 и 30 апреля, а также 26 мая) за невыполнение финансовых обязательств перед бывшими игроками, однако клуб смог избавиться от санкций в июле.
К слову, сейчас Ворскла занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги, в активе подопечных Александра Бабича 8 набранных очков после 6 туров.
