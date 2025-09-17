Ворскла получила трансферный бан от ФИФА, об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.

Полтавскому клубу запрещено регистрировать новых футболистов, ограничение будет действовать в течение трех трансферных окон. Решение было принято 16 сентября. В этом голу Ворскла получила сразу три бана (8 и 30 апреля, а также 26 мая) за невыполнение финансовых обязательств перед бывшими игроками, однако клуб смог избавиться от санкций в июле.

К слову, сейчас Ворскла занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги, в активе подопечных Александра Бабича 8 набранных очков после 6 туров.

