Ранее сообщалось, что в Ворскле задолженность в 3 месяца, но команде выплатили зарплату за май, поэтому долг теперь составляет 2 месяца, сообщает ТаТоТаке.

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Интересно, что если клуб УПЛ доведет задолженность до 3 месяцев, то футболисты могут обращаться с жалобой на невыполнение контрактных обязательств в Палату споров УАФ. Это впоследствии может привести к разрыву контракта в одностороннем режиме.

Добавим, что Ворскла провально начала сезон, уже вылетев из Лиги конференций. Полтавчане также занимают последнее место в УПЛ с 0 очков.

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