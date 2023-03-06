Ворскла получила серьезное усиление для улучшения результатов во второй половине сезона.

Полтавцы официально подтвердили возвращение хавбека Ибрахима Кане. 22-летний малиец еще неделю назад оказался в заявке Ворсклы на сайте УПЛ, но против Зари не играл (2:3). Легионер уже тренируется с командой и громко кричит "Слава Украине!" на камеру.

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"Зелено-белые" впервые пригласили Кане в сентябре 2018 года. После полномасштабного вторжения России легионер на правах аренды перебрался в китайский Циндао Хайню (забил 5 голов и отдал 8 ассистов в 23 матчах). Контракт Ибрахима с Ворсклой рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в 800 тысяч евро.

Напомним, после поражения от Зари команда Виктора Скрипника оказалась на 9-й строчке турнирной таблицы УПЛ.

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