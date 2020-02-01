Ворскла подтвердила трансфер украинца, который выступал только за российские клубы

Украинский нападающий Дмитрий Щербак официально стал игроком полтавской Ворсклы.

Ворскла подтвердила подписание форварда Дмитрия Щербака, о чем сообщила на своем официальном сайте.

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Отмечается, что контракт с игроком рассчитан на 1,5 года, а сам Щербак находился на тренировочном сборе и отметился двумя забитыми голами.

Напомним, 23-летний футболист – воспитанник полтавского футбола, однако взрослую карьеру начал в российском чемпионате. Выступал за молодежную и вторую команду Кубани, откуда в августе 2016 перешел в махачкалинский Анжи.

Также успел побегать в футболках Волги-Олимпиец и Нижнего Новогорода, который покинул в июле 2019 года. Последние полгода находился без команды. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 75 тысяч евро.

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