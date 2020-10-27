Английский хавбек Амилькар Коджови опубликовал фото в футболке Ворсклы и сообщил, что присоединился к полтавскому клубу.

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"С радостью сообщаю, что я официально стал игроком Ворсклы. Тяжелая работа продолжается. Благодарю Бога", – написал 18-летний игрок в Instagram. Стоит отметить, что Ворскла на своих официальный ресурсах пока не подтвердила усиления.

До недавнего времени Коджови защищал цвета Моркема, который выступает в четвертом по силе дивизионе Англии. По информации Dynamo.kiev.ua, это первый в истории чемпионатов Украины трансфер английского игрока.

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