Атакующий полузащитник Тираны Эннур Тотре продолжит карьеру в Ворскле, сообщает пресс-служба албанского клуба.

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Сроки соглашения и условия не сообщаются, однако, по информации СМИ, трансфер 25-летнего игрока обошелся полтавчанам в 300 тысяч евро – 250 тысяч Ворскла выложила сразу, а еще 50 тысяч албанцы получат в случае успешных выступлений Тотре. Зарплата Эннура в украинском клубе составит 180 тысяч евро за сезон плюс бонусы.

Напомним, Тотре – воспитанник Шкендии. В Тирану перешел в июле 2021 года в статусе свободного агента. В прошлом сезоне провел за албанцев 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов, отдал 6 результативных передач и стал чемпионом страны. Сыграл два матча за сборную Северной Македонии. Transfermarkt оценивает игрока в 425 тысяч евро.

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