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Ворскла подписала хавбека Порту

19:09 82 Читати українською
Ворскла подписала хавбека Порту
Луизао / Официальный сайт Ворсклы

Полтавчане пытаются усилиться после неудачного старта в чемпионате Украины.

Ворскла на официальном сайте объявила о подписании полузащитника Луизао.

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21-летний бразилец присоединился к представителю УПЛ на правах аренды, срок которой не сообщается. Луизао воспитывался в академии Сан-Паулу, а в 2017 году он перешел в Порту за 3 миллиона евро. За первую команду "драконов" он провел 1 матч, в основном выступая за Порту Б во втором дивизионе Португалии. Его статистика – 65 матчей, 3 гола и 9 ассистов. Текущая цена Луизао за Transfermarkt – 1,5 млн евро.

Напомним, Ворскла не смогла добыть ни одного очка в первых двух турах УПЛ 2019/20.

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