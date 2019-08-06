Ворскла подписала хавбека Порту

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Ворскла на официальном сайте объявила о подписании полузащитника Луизао.

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21-летний бразилец присоединился к представителю УПЛ на правах аренды, срок которой не сообщается. Луизао воспитывался в академии Сан-Паулу, а в 2017 году он перешел в Порту за 3 миллиона евро. За первую команду "драконов" он провел 1 матч, в основном выступая за Порту Б во втором дивизионе Португалии. Его статистика – 65 матчей, 3 гола и 9 ассистов. Текущая цена Луизао за Transfermarkt – 1,5 млн евро.

Напомним, Ворскла не смогла добыть ни одного очка в первых двух турах УПЛ 2019/20.

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