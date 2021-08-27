Полтавчане на своем официальном сайте объявили о подписании Венсана Тилля, который является младшим братом Оливье. Контракт рассчитан на 3 года.

Экс-лидер Ворсклы нашел новый клуб в Европе после скандального ухода

Венсан также имеет немалый опыт выступлений за сборную Люксембурга – 38 матчей и 3 гола. Последним клубом атакующего полузащитника был португальский Насьонал. Ранее 21-летний игрок выступал за Нидеркорн, Роданж, Метц, По и Орлеан.

Напомним, Ворскла набрала 11 очков в 5 турах УПЛ, расположившись на четвертой строчке.

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