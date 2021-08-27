Ворскла подписала еще одного Тилля
19:55 - Читати українською
Ворскла решила не ограничиваться полузащитником Оливье Тиллем.
Полтавчане на своем официальном сайте объявили о подписании Венсана Тилля, который является младшим братом Оливье. Контракт рассчитан на 3 года.
Экс-лидер Ворсклы нашел новый клуб в Европе после скандального ухода
Венсан также имеет немалый опыт выступлений за сборную Люксембурга – 38 матчей и 3 гола. Последним клубом атакующего полузащитника был португальский Насьонал. Ранее 21-летний игрок выступал за Нидеркорн, Роданж, Метц, По и Орлеан.
Напомним, Ворскла набрала 11 очков в 5 турах УПЛ, расположившись на четвертой строчке.
"Позаду чули шалений крик Лужного "Уб’ю!": син священика став капітаном Волині, 26 років на заводі, його хотіло Динамо
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter