Ворскла одолела литовскую Гинтру (2:0) в матче финала 2-го квалификационного раунда женской Лиги чемпионов. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".

Женская Лига чемпионов 2025/26, 2-й квалификационный раунд

Ворскла – Гинтра – 2:0

Голы: Радионова, 23 (пенальти), Калинина, 58 (пенальти)

Удаления: Шайнюк, 79 (Ворскла)

Матч проходил при ощутимом преимуществе полтавской команды. Уже в первые 10 минут игроки Ворсклы дважды опасно угрожали воротам соперниц, но их ударам не хватало точности. Счет был открыт на 23-й минуте – Яна Калинина спокойно реализовала пенальти, который сама же и заработала. После забитого мяча Ворскла несколько уменьшила давление на ворота Гинтры.

Во втором тайме события развивались по похожему сценарию – на 58-й минуте Калинина снова заработала пенальти, но право пробить 11-метровый отдала Виктории Родионовой, которая уверенно реализовала возможность. Далее на поле было больше борьбы, чем острых атак – в итоге немало желтых карточек и удаление для игрока Ворсклы Марины Шайнюк.

Несмотря на игру в меньшинстве, полтавчанки сохранили комфортное преимущество и спокойно довели матч до победы. 2:0 – Ворскла шагает в третий этап квалификации женской Лиги чемпионов.

