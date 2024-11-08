Первый тайм оказался неплохим по динамике, но совсем скучным по моментам. Черноморец не создал ничего, кроме дальнего и неточного удара Янакова на 37-й минуте. Ворскла была несколько острее – уже на 2-й минуте Крупский пробивал с отскока после подачи Пердуты, но мяч прошел рядом с девяткой.

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Еще через 15 минут забивать мог Ковталюк, который с линии вратарской замыкал навес Пердуты. Над перекладиной! Чего-то более интересного команды не предложили, поэтому отдыхать отправились при нулях на табло. Александру Бабичу не понравилась такая игра – в раздевалке он заменил Габелко и Хобленко на Лацабидзе и Попова.

Во втором тайме скучать пришлось меньше. Перестановки тренера одесситов начали работать. Спустя 11 минут после перерыва хозяева могли выходить вперед – Попов сбросил мяч Янакову, а его прострел метров с восьми замыкал Петряк. Мимо ближней стойки!

Шикарный момент произошел на 66-й минуте, когда Петряк разрезал оборону передачей с центра поля. Янаков вышел один на один и пробил низом, однако Исенко парировал (хотя там все равно заметили офсайд). На 70-й же Лацабидзе принял скидку от Петряка и выстрелил с линии полукруга – впрочем, получилось слишком слабо и по центру. Без проблем для голкипера.

Лишь после этого Ворскла проснулась. На 73-й минуте наказывать одесситов за расточительство должен был Ндукве, который открылся под передачу Нестеренко с левого фланга. Денис бахнул из пределов штрафной под перекладину, заставив Рудько выполнять сейв. На 78-й же минуте Крупский прибежал на замыкание кросса вдоль линии вратарской, однако мяч в последний момент выбили на угловой.

Корнер стал роковым для "моряков". Челядин после отскока попытался выполнить бисиклету, которую Иеде мог подправить в сетку. Бутко не дал этого сделать – вот только сфера отскочила на ногу Ндукве. Нападающий вколотил сферу в сетку с метра. 0:1!

Черноморец мог спастись в компенсированное время усилиями Попова. Кирилл летел на замыкание прострела Киселя, но нормально попасть по мячу не смог. В итоге, финальный свисток зафиксировал первую с 16 августа победу Ворсклы. Юрий Максимов обрывает 10-матчевую безвыигрышную серию полтавчан во всех турнирах.

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