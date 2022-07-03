После вчерашнего матча между Динамо Минск и Ислочем Ворскла отозвала Юрия Козыренко из аренды, сообщает официальный сайт "волков" .

Ворскла отправилась на предсезонный сбор в Польшу

За Ислочь 22-летний форвард провел последние полтора года, успев за это время стать одним из лидеров коллектива. Перед стартом сезона 2022 года Козыренко и вообще был избран капитаном команды Артема Радькова.

В общей сложности Юрий наиграл 48 матчей во всех турнирах за "волков", забив четыре мяча и отдав пять результативных передач. В нынешней компании украинец не раз попадал в символические сборные туров.

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