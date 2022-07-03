Ворскла отозвала из белорусского клуба воспитанника Динамо, дослужившегося до статуса капитана
Полтавский клуб принял решение перед стартом сезона 2022/23 усилить линию нападения наличными резервами.
После вчерашнего матча между Динамо Минск и Ислочем Ворскла отозвала Юрия Козыренко из аренды, сообщает официальный сайт "волков".
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За Ислочь 22-летний форвард провел последние полтора года, успев за это время стать одним из лидеров коллектива. Перед стартом сезона 2022 года Козыренко и вообще был избран капитаном команды Артема Радькова.
В общей сложности Юрий наиграл 48 матчей во всех турнирах за "волков", забив четыре мяча и отдав пять результативных передач. В нынешней компании украинец не раз попадал в символические сборные туров.
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