toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
АТАЛАНТА - ВАЛЕНСИЯ АТЛЕТИКО - ЛИВЕРПУЛЬ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ПСЖ ШАХТЕР - БЕНФИКА

Ворскла отменила последний спарринг на сборах из-за Динамо

13:14 103 Читати українською
Ворскла отменила последний спарринг на сборах из-за Динамо
Игроки Ворсклы / фото: ФК Ворскла

Полтавская Ворскла не сыграет запланированную контрольную игру против Иртыша.

 

"Учитывая то, что Ворскле уже через три дня играть в УПЛ против киевского Динамо, тренерский штаб полтавского клуба принял решение не проводить товарищескую игру против казахского Иртыша из города Павлодар", – говорится в сообщении на официальном сайте полтавчан.

Динамо – Ворскла: исторический матч рассудит Романов и другие назначения на 19 тур УПЛ

Добавим, что спарринг с Иртышом должен был состояться сегодня. В целом, полтавчане провели 6 матчей за время зимних сборов, добыв 1 победу и один раз проиграв. Все остальные игры завершились с ничейным счетом.

Динамо – Ворскла: поединок смогут посетить только воспитанники футбольных школ из-за решения УАФ – жесткий ответ киевлян

Напомним, Ворскла сыграет с Динамо в первом официальном матче после зимнего перерыва. Игра состоится 22 февраля, начало в 17:00.

blog_ava
Боруссия добыла победу над ПСЖ: тактическая победа Фавра, Неймар и Мбаппе оставляют Париж в игре, а Холанд бьёт рекорды
04:57
1245
Теги
Динамо Киев - Ворскла Товарищеские матчи Ворскла Ворскла Иртыш Иртыш Зимние сборы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
3
мин
Манчестер Сити
21:30
Вест Хэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук