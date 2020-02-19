Ворскла отменила последний спарринг на сборах из-за Динамо

Полтавская Ворскла не сыграет запланированную контрольную игру против Иртыша.

"Учитывая то, что Ворскле уже через три дня играть в УПЛ против киевского Динамо, тренерский штаб полтавского клуба принял решение не проводить товарищескую игру против казахского Иртыша из города Павлодар", – говорится в сообщении на официальном сайте полтавчан.

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Добавим, что спарринг с Иртышом должен был состояться сегодня. В целом, полтавчане провели 6 матчей за время зимних сборов, добыв 1 победу и один раз проиграв. Все остальные игры завершились с ничейным счетом.

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Напомним, Ворскла сыграет с Динамо в первом официальном матче после зимнего перерыва. Игра состоится 22 февраля, начало в 17:00.