Голкипер полтавской Ворсклы Дмитрий Ризнык стал одной из целей донецкого Шахтера.

Действующие чемпионы Украины уже обращались в полтавский клуб, но получили отказ. Однако Ворскла ждет улучшенное предложение, сообщил Игорь Цыганык в эфире авторской программы Цыганык LIVE.

Вице-президент Ворсклы прокомментировал интерес Шахтера к голкиперу Ризныку

По информации журналиста, Шахтер предлагал за Ризныка 1 млн евро и права на своего голкипера Алексея Шевченко. Ворскла оценивает своего игрока намного дороже и открыта к продолжению переговоров.

Заметим, что Дмитрий Ризнык является воспитанником полтавской Ворсклы, с которой имеет действующее соглашение до лета 2024-го. В текущем сезоне у него восемь игр в чемпионате Украины, шесть пропущенных мячей, но четыре матча на ноль. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

"Тут кожна помилка – під мікроскопом": інтерв'ю чемпіона світу і героя фіналу проти Динамо