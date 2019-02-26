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Ворскла отдала в аренду Одарюка и Мазура – Гиоргадзе продлил контракт

16:18 25 Читати українською
Ворскла отдала в аренду Одарюка и Мазура – Гиоргадзе продлил контракт
Владимир Одарюк / Ворскла

Ворскла совершила кадровые изменения в своем составе, двое игроков ушли в аренду, один продлил контракт.

25-летний хавбек Владимир Одарюк продолжит свои выступления в Горняк-Спорте на правах орненды, которая рассчитана до 31 мая текущего года.

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А 20-летний защитник Мирослав Мазур в течение календарного года будет защищать цвета молдавского клуба Сфынтул Георге, сообщает официальный сайт Ворсклы.

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Кроме того, руководство полтавчан договорилось о продлении контракта с грузинским защитником Андро Гиоргадзе, новое соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года.

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