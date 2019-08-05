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Ворскла опубликовала видео возможных ошибок арбитра в матчах с Зарей и Десной

5 августа 23:35 15 Читати українською
Ворскла опубликовала видео возможных ошибок арбитра в матчах с Зарей и Десной
Ворскла – Заря / ФК Ворскла

Ворскла опубликовала фрагменты матчей против Зари и Десны, где были возможные ошибки арбитров.

 
Богдан Леднев 3’
3’ Богдан Леднев

Полтавская Ворскла в своем Instagram опубликовала видео фрагментов матчей 1 и 2 туров УПЛ против Зари и Десны, где указывала на ошибки арбитров.

Десна – Ворскла – 2:0 – видео голов и обзор матча

"Как говорится, найдите десять отличий. Такие похожие фолы, но насколько разные вердикты!

1) Фол Будковского против Ткаченко, после которого нашему киперу зашивали бров... и никакого наказания для нападающего Зари!

2) Напротив – два заслуженных УДАЛЕНИЯ в игре Олимпик – Колос

3) Голевая контратака Десны после отмашки от Артура

Мы же все помним принципы, которые пропагандирует УЕФА? Мы за честную игру!", – говорится в заявлении полтавчан.

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Як то кажуть, знайдіть десять відмінностей. Такі схожі фоли, але ж наскільки різні вердикти! 1) Фол Будківського проти Ткаченка, після якого нашому кіперу зашивали брову... і ніякого покарання для нападника Зорі! 2) Навпроти - два заслужених ВИЛУЧЕННЯ у грі Олімпік - Колос 3) Гольова контратака Десни після відмашки від Артура Ми ж всі пам’ятаємо принципи, що пропагує УЄФА? #respect Ми за чесну гру! #wearefcvorskla

Публикация от FC Vorskla Poltava Official (@fcvp.official)

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Заря Заря Ворскла Ворскла Десна Десна Видеоновости Ворскла - Заря Десна - Ворскла
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