Ворскла опубликовала видео возможных ошибок арбитра в матчах с Зарей и Десной

Ворскла опубликовала фрагменты матчей против Зари и Десны, где были возможные ошибки арбитров.

Полтавская Ворскла в своем Instagram опубликовала видео фрагментов матчей 1 и 2 туров УПЛ против Зари и Десны, где указывала на ошибки арбитров.

Десна – Ворскла – 2:0 – видео голов и обзор матча

"Как говорится, найдите десять отличий. Такие похожие фолы, но насколько разные вердикты!

1) Фол Будковского против Ткаченко, после которого нашему киперу зашивали бров... и никакого наказания для нападающего Зари!

2) Напротив – два заслуженных УДАЛЕНИЯ в игре Олимпик – Колос

3) Голевая контратака Десны после отмашки от Артура

Мы же все помним принципы, которые пропагандирует УЕФА? Мы за честную игру!", – говорится в заявлении полтавчан.

Десна на своем поле уверенно победила Ворсклу