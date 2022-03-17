Ворскла опубликовала патриотическое видео в поддержку Украины
Игроки и тренеры Ворсклы решили хотя бы словами подбодрить соотечественников в это непростое время.
Полтавский клуб опубликовал патриотическое видео с участием своих игроков и тренеров.
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Настроение у представителей Ворсклы единодушное – только победа Украины и уничтожение оккупантов! Команда Юрия Максимова успешно провела первую половину сезона (5 место УПЛ с перспективами борьбы за бронзу), однако сейчас вынуждена думать совсем не о футболе.
Напомним, 24 февраля Россия нагло ворвалась на территории Украины, но героическое сопротивление народа и наших солдат не оставляют агрессорам шансов.
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