Игроки и тренеры Ворсклы решили хотя бы словами подбодрить соотечественников в это непростое время.

Полтавский клуб опубликовал патриотическое видео с участием своих игроков и тренеров.

"Мы словно попали в фильм ужасов": форвард Ворсклы – о бегстве из Украины

Настроение у представителей Ворсклы единодушное – только победа Украины и уничтожение оккупантов! Команда Юрия Максимова успешно провела первую половину сезона (5 место УПЛ с перспективами борьбы за бронзу), однако сейчас вынуждена думать совсем не о футболе.

Напомним, 24 февраля Россия нагло ворвалась на территории Украины, но героическое сопротивление народа и наших солдат не оставляют агрессорам шансов.

Россия напала на Украину: жесткая позиция Реброва по отношению к оккупантам и очередной трансфер звезды Динамо (LIVE)