Виктор Уляницкий пока продолжает свою работу в тренерском штабе Ворсклы.

Сегодня журналист Олег Ящук сообщил об уходе 48-летнего специалиста, однако руководитель пресс-службы полтавчан Артем Лобанов советует не спешить с выводами.

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"Контракт тренера Ворсклы Виктора Уляницкого остается в силе. О его расторжении по состоянию на 18:00 никто не обращался. Произойдет ли это в ближайшее время – знает только сам Виктор Васильевич", – резюмировал Лобанов в комментарии FanDay.

Напомним, вчера Ворскла уступила КуПСу (2:3) в родных стенах и завершила свои выступления в Лиге конференций.

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