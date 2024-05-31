Ворскла определилась с тренером на следующий сезон – полтавчане оказались на пороге кадровой катастрофы
Руководство "зелено-белых" приняло принципиальное решение относительно наставника команды.
Главным тренером Ворсклы в следующем сезоне остается Сергей Долганский, сообщает "ТаТоТаке".
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По информации источника, в штабе 49-летнего специалиста возможны некоторые изменения и дополнения.
Зато сейчас перед Ворсклой стоит глобальная кадровая задача – определиться с будущим 10 футболистов, чьи контракты с клубом заканчиваются 30 июня. Уже известно, что в Полтаве не останутся Наджееб Якубу (переходит в Рух) и Руслан Степанюк (выбирает новую команду).
Среди тех, кто пока в подвешенном состоянии:
– ведутся переговоры с голкипером Павлом Исенко;
– истекает срок аренды игрока Шахтера Виктора Корниенко;
– неизвестна судьба игроков, которых приглашали в команду под Виктора Скрипника – Тиаго Сантаны, Фелипе Родригеса, Ардита Толи, Тиагу Роса, Лукаса Рамиреса (контракт до 31 декабря 2025 года);
– почти наверняка уйдет Амилькар Коджови, а вот судьба Родела Ричардса будет решена в ближайшие недели. Форвард залечил травму, но не играл долгое время.
Напомним, по итогам сезона Ворскла финишировала на девятой строчке турнирной таблицы УПЛ.
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