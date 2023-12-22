Новым главным тренером Ворсклы после ухода Виктора Скрипника с 90% вероятностью станет Сергей Долганский, который уже работает в клубе с приставкой и.о., сообщает Sport.ua.

Кто заменит Скрипника в Ворскле – появился еще один именитый кандидат

Сейчас Ворскла еще не определилась с заменой Скрипнику – вице-президент клуба в интервью Украинскому футболу отметил, что "Конкретика, кто будет готовить команду, появится в первых числах января".

Напомним, 49-летний Долганский – настоящая легенда клуба. Он трижды выступал в составе Ворсклы (2001-2002, 2003-2004 и 2005-2013) и провел за "зелено-белых" более 200 матчей. С 2019 года Долганский отвечал в полтавской команде за подготовку вратарей.

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