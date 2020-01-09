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Ворскла оформила первый трансфер в 2020 году

9 января 18:35 517 Читати українською
Ворскла оформила первый трансфер в 2020 году
Руслан Степанюк / ФК Жетысу

Форвард Руслан Степанюк стал первым новичком Ворсклы в новом году.

Руслан Степанюк подписал соглашение с Ворсклой на правах свободного агента, сообщает официальный сайт полтавского клуба.

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Другие детали контракта не разглашаются, а последним клубом нападающего был казахский Жетысу. В прошлом году Степанюк провел 32 матча в составе экс-клуба, записав в свой актив 4 гола и 6 ассистов.

Добавим, что форвард также выступал за никопольський Колос, Таврию, алчевскую Сталь, Говерлу, Александрию, Олимпик и Верес.

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