Ворскла официально продлила контракт с Ибрахимом Кане

Защитник Ворсклы Ибрахим Кане продлил соглашение с командой на год.

Ворскла продлила соглашение с 18-летним малийским защитником Ибрахимом Кане до 2020-го года, информирует официальный сайт клуба.

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Напомним, что Кане приехал в Полтаву вместе с Якубу, Артуром и Карека перед стартом "бело-зеленых" в групповом этапе Лиги Европы. Сначала он вместе с Якубу играл в молодежном составе, но впоследствии оба пробились и в основную команду.

В текущем сезоне Кане 10 раз выходил на поле в чемпионате Украины, сыграл два матча в Кубке Украины и дебютировал в Лиге Европы, выходя на поле против лондонского Арсенала и лиссабонского Спортинга.

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