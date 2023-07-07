На официальной странице в инстаграмме Ворскла сообщила, что прекратила сотрудничество с защитником. Василий Кравец покинул клуб.

УПЛ утвердила график подачи заявок на следующий сезон

Заметим, что контракт игрока с полтавской командой действовал до 2025 года. Об условиях прекращения соглашения Ворскла не разглашала. Василий Кравец присоединился к полтавскому клубу в прошлом сезоне, перейдя из Леганеса. В кампании 2022/23 защитник отыграл в 25 матчах, в которых забил три гола и отдал три результативных передачи.

К слову, журналист Игорь Цыганык сообщал, что Василий Кравец может продолжить свою карьеру в СК Днепр-1.

Зірка Бенфіки, топ-бомбардир Екстракляси, підсилення Чорноморця і Руху: кого втратила УПЛ після російського вторгнення