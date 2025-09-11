21-летний левый защитник Даниил Романенко официально стал игроком Ворсклы, сообщили на сайте полтавского клуба.

Президент Полтавы – о борьбе с Ворсклой за популярность: "Через 23 года у нас будет не меньше подписчиков"

Футболист заключил контракт на два года и уже готовится к поединку Первой лиги против Агробизнеса.

Романенко не имел игровой практики за первую команду Александрии, а в составе Александрии-2 во Второй лиге провел 19 матчей и отметился одним голом.

"Ворскла идет путем Днепра": Максимов – о вылете из Премьер-лиги, долгах, трансферном бане и красноречивой тишине