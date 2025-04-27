Ворскла прекратила сотрудничество с центральным защитником Фернаном Фаэрроном, информирует официальный сайт УПЛ.

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24-летний костариканец присоединился к полтавской команде зимой на правах аренды из Эредиано до завершения текущего сезона, с опцией выкупа контракта. Сейчас Фернан провел за команду Юрия Максимова лишь два матча (55 минут), без результативных действий.

Напомним, футболист еще раньше выражал желание покинуть Украину и не планировал подписывать полноценное соглашение из-за военной ситуации в стране.

Александрия удержала победу над Ворсклой, забив трижды за тайм – дубль Цары ухудшил шансы полтавчан на выживание