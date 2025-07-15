Ворскла официально объявила о назначении Александра Бабича на должность главного тренера команды. Стороны подписали контракт сроком на два года.

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Для 46-летнего специалиста это очередной вызов в тренерской карьере. Бабич ранее возглавлял Черноморец, Кривбасс и Мариуполь, а также приобретал опыт за рубежом, работая с болгарскими клубами Фратрия и Пирин.

В тренерский штаб нового наставника вошли Владимир Белаков – воспитанник полтавского футбола, Валерий Куценко и тренер вратарей Дмитрий Стойко.

Напомним, что ранее Желько Любенович покинул должность всего через 17 дней после назначения.

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