Нападающий Денис Ндукве официально стал новым игроком полтавской Ворсклы, сообщает официальный Instagram клуба. Контракт игрока рассчитан на три года.

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Полесье хотело отдать Дениса в перволиговый клуб Звягель на правах аренды сроком на один сезон. Однако позже житомирский клуб разорвал контракт с нападающим. Сотрудничество между сторонами было прекращено по взаимному согласию.

К слову, 24-летний украинец присоединился к "волкам" в зимнее трансферное окно этого сезона. В течение весенней части чемпионата Денис сыграл в 11 матчах и забил свой первый гол в УПЛ.

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