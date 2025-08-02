Ворскла принимала ФСК Мариуполь в первом туре Первой лиги. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига, 1-й тур 1-й тур

Ворскла – ФСК Мариуполь – 2:1

Голы: Сидоренко, 6 – Буренко, 57, Татарков, (пен.), 67

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Матч начался неудачно для Ворсклы, которая впервые с сезона 1995/96 сыграла в матче Первой лиги. Лавута неудачно выбил мяч, чем быстро воспользовались игроки Мариуполя, стремительную комбинацию ударом в ближний угол замкнул Сидоренко.

После пропущенного мяча Ворскла активизировалась и создала несколько опасных моментов. Сначала Татарков с угла попал в дальнюю штангу, а позже Жупанский парировал дальний удар от Прихны. На 29-й минуте кипер Мариуполя снова спас свою команду – головой с близкого расстояния пробивал Войцеховский.

Ворскла смогла сравнять счет во втором тайме. Семотюк принял мяч вблизи штрафной и отдал классный пас на Буренко, молодой нападающий полтавчан воспользовался моментом, пробив мимо вратаря. Вскоре Ворскла вышла вперед – Корешков неосторожно сыграл в собственной штрафной. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Татарков.

Хозяева не сбавляли оборотов после того, как вышли вперед и продолжили активно атаковать. Хорошую возможность забить имел Чидомере, но гостей в очередной раз выручил вратарь. В итоге, Ворскла одержала волевую победу в стартовом туре Первой лиги.