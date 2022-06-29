Ворскла одержала первую победу под руководством Скрипника
10:07 - Читати українською
Ворскла минимально обыграла Полтаву во втором контрольном поединке.
Ворскла и Полтава провели уже второй спарринг с начала войны в Украине – тогда команды разошлись результативной ничьей (2:2).
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Вторая встреча завершилась минимальной победой подопечных Виктора Скрипника. Единственный гол забил Артем Кулаковский с пенальти, который сам заработал.
Добавим, что Ворскла 21 июля сыграет с АИКом в квалификации Лиги конференций, ответный матч состоится 27-го числа.
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