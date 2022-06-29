Ворскла и Полтава провели уже второй спарринг с начала войны в Украине – тогда команды разошлись результативной ничьей (2:2).

Заря только сейчас объявила об уходе Скрипника – тренер присоединился к Ворскле 19 дней назад

Вторая встреча завершилась минимальной победой подопечных Виктора Скрипника. Единственный гол забил Артем Кулаковский с пенальти, который сам заработал.

Добавим, что Ворскла 21 июля сыграет с АИКом в квалификации Лиги конференций, ответный матч состоится 27-го числа.

Ярмоленко в Динамо, Рух витіснить Зорю, сильна збірна і бідні "аграрії" – що буде з українським футболом?