Пресс-служба Ворсклы объявила об уходе сразу четырех футболистов.

Ворскла готовит трансфер лучшего игрока европейского первенства

Попрощались с командой бразильские защитники Тиаго Сантана и Фелипе, ганский полузащитник Наджееб Якубу и албанский хавбек Ардит Толи. У всех четырех закончились сроки контрактов с полтавчанами.

Напомним, Якубу перебрался в Украину осенью 2018 года. Он был одним из тех легионеров, которые выехали после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов (присоединился к финскому Ильвеса). Наджееб очень долго не хотел возвращаться в Ворсклу – в конце концов его удалось уговорить в июне 2023-го. В прошлом сезоне провел за полтавчан 15 матчей, без результативных действий.

Толи и Фелипе находились в Ворскле с лета 2022-го. В предыдущем первенстве албанец выходил в 8 поединках, а бразилец забил 3 гола и отдал 1 ассист в 22 матчах.

Сантана был единственным из четверки, кто выступал за команду Сергея Долганского в аренде из бразильского Метрополитано (1 результативная передача в 15 играх).

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