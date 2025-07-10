Стороны решили расторгнуть контракт, сообщает пресс-служба полтавского клуба.

Любенович покинул Ворсклу всего через 17 дней после назначения главным тренером – клуб официально объяснил причину

Александр Скляр выступал за Ворсклу на протяжении последних 13 лет. Всего игрок провел 292 матчи за клуб, забил 16 голов и отдал 26 результативных передач. Ранее Скляр написал прощальный пост в своем аккаунте в Instagram.

"Спасибо за все, Ворскла! Тринадцать лет в клубе, который стал семьей. Хотя я родился в Харькове, но Полтава – это уже мой дом. Здесь строилась моя семья, и я рос как футболист. Спасибо всему коллективу Ворсклы, всей большой футбольной семье, всем нашим болельщикам.

Спасибо всем, кто оставался с нами в счастливые и трудные времена. Нашему 12-му игроку – вы лучшие. Третье место – еврокубки, финал Кубка. Хочу оставить здесь только лучшие моменты. Навсегда в сердце. Не прощаюсь, любимый клуб, а говорю: до встречи. Ворскла Полтава, всех обнимаю, – написал Скляр.

Напомним, недавно Ворсклу покинул главный тренер Желько Любенович, которого назначили только этим летом.

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