Перед началом тренировочного дня в Ворскле состоялись перестановки – Юрий Максимов объявил, что Ребенок и Сапай начали работу в тренерском штабе клуба, сообщает официальный сайт полтавчан.

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Теперь Павел Ребенок будет помощником Виталия Косовского в молодежной команде Ворсклы, тогда как Вадим Сапай будет тренером-реабилитологом всех команд полтавского клуба.

Отметим, что Ребенок начал выступать за Ворсклу еще в 2005 году и защищал цвета "зеленых" 4 раза в течение своей карьеры, отыграв 258 матчей и отметившись 17 голами и 30 результативными передачами. Сапай же играл за полтавчан с 2012 года, за все время провел 181 поединок и записал в свой актив 3 гола и 4 ассиста.

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