Полузащитник Демир Шкриэль продолжит карьеру в Ворскле, сообщает официальный сайт "зелено-белых".

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26-летний футболист присоединился к команде Сергея Долганского в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на 3 года. В новом клубе он будет выступать под номером 10. Демир уже присоединился к лагерю полтавчан в Ужгороде, где те проводят сборы.

Напомним, Шкриэль – воспитанник черногорского клуба Зета. Выступал за местные Братство, Ибар и Морнар Бар. В прошлом сезоне провел за вице-чемпиона Черногории 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 9 ассистов. Он может одинаково действовать как в нападении, так и на обоих флангах полузащиты, а в предыдущем первенстве признавался лучшим игроком чемпионата. Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

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