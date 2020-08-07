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Ворскла объявила о трансфере первого летнего новичка

13:16 - Читати українською
Ворскла объявила о трансфере первого летнего новичка
Иван Пешич / фото: Ворскла

Команду Юрия Максимова пополнил хорватский нападающий Иван Пешич.

Полтаський клуб подписал с Пешичем контракт на два сезона, сообщает официальный сайт Ворсклы. Нападающий перешел в новую команду на правах свободного агента.

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"У меня есть друзья в Полтаве, уже много знаю об Украине. Клуб сделал предложение, и решил перейти сюда. Очень доволен. Хочу как можно быстрее адаптироваться и помочь команде", – сказал Пешич.

Добавим, что хорватский форвард является воспитанником сплитского Хайдука. На протяжении своей карьеры защищал цвета Аустрии, Сплита, Динамо Бухарест, Шахтера из Караганды и других. Последним клубом 28-летнего хорвата был казахский Кайсар, с которым он расстался в мае.

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Ворскла Ворскла Трансферы Трансферы чемпионата Украины Иван Иван Пешич
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