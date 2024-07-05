Ворскла объявила о продлении аренды игрока Шахтера
5 июля 17:13 - Читати українською
Защитник Шахтера Виктор Корниенко, который провел прошлый сезон в составе Ворсклы, останется с полтавцами еще на сезон.
Ворскла на официальном сайте сообщила о продлении арендного соглашения Виктора Корниенко, права на которого принадлежат Шахтеру.
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Корниенко является воспитанником системы Ворсклы, однако также прошел и академию Шахтера. В сезоне 2019/20 Виктор поиграл за Мариуполь на правах аренды.
Левый защитник в прошлом сезоне отыграл за Ворсклу 22 матча, в которых отметился 1 голом и 2 ассистами.
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