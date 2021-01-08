Ворскла объявила о подписании Луизао
13:58 - Читати українською
Бразильский хавбек Луизао снова будет выступать в украинской Премьер-лиге.
Экс-полузащитник Порту Луизао стал игроком полтавского клуба, сообщает официальный Твиттер "зелено-белых". Детали контракта пока не сообщаются.
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Напомним, Луизао – воспитанник бразильского Сан-Паулу. В 2017 году он перешел в Порту, но за главную команду провел лишь 1 матч.
Прошлый сезон на правах аренды отыграл за команду Юрия Максимова – в украинской Премьер-лиге выходил на поле в 20 матчах, в которых забил 1 гол. Тransfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.
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