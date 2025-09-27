В пятницу, 27 сентября, состоялись поединки 8-го тура Первой лиги. Результаты и обзор встреч читайте в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига 2025/26, 8-й тур

ЮКСА – Пробой – 0:0

Ворскла – Виктория – 1:1

Голы: Татарков, 36 – Лебеденко, 40

Левый Берег может возглавить зарубежный специалист – клуб отказался от двух кандидатур

В стартовом матче 8-го тура Первой лиги встречались ЮКСА и Пробий. Первый опасный момент в игре возник на 33-й минуте – Оринчак бил головой после подачи углового, но голкипер ЮКСА вытащил мяч из угла. После сейва Баранцов ударился головой о стойку, но смог продолжить игру. Еще через несколько минут Оринчак бил с опасной дистанции после подачи Сикача, но на этот раз по воротам не попал.

В начале второго тайма Парагвай отдал классный пас на Сытникова, нападающий реализовал момент, но перед этим забежал в офсайд. Позже Венделл прорвался по флангу и выполнил навес. Фого замкнул передачу головой, но Гаврилюк заблокировал удар спиной.

В конце игры Юхимец отдал хороший пас со своей половины поля в направлении Фого. Бразилец обыграл защитника в штрафной, но вратарь Пробоя парировал удар нападающего. Концовка игры прошла в обоюдных атаках, но ни одна из команд так и не забила – 0:0.

В другом матче дня Ворскла принимала дома Викторию. На 7-й минуте гости организовали затяжную атаку, которая завершилась дальним ударом Кныша – мяч пролетел совсем рядом со штангой.

Сумчане много наседали на ворота Ворсклы, но сами пропустили гол. Татарков подобрал мяч после подачи с углового и мощно пробил в нижний угол. Впрочем, через несколько минут Виктория сравняла счет – Лебеденко нанес удар коленом после навеса с фланга, мяч изменил направление полета и пролетел мимо голкипера.

На 50-й минуте Чернов вблизи штрафной отдал пас под удар партнеру, но Паламар с близкого расстояния пробил по центру. Ворскла ответила ударом Дмитрука со стандарта, после которого мяч попал в стойку. Вскоре Кныш получил пас в штрафной площадке и выкатил круглого на Паламаря, но выстрел хавбека в прыжке парировал вратарь. В итоге, счет матча не изменился, команды сыграли вничью.

Металлист уверенно победил Металлург и выполз со дна Первой лиги