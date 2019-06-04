Ворскла назначила Косовского полноценным тренером клуба

Полтавская Ворскла определилась с тренерской позицией на следующий сезон.

Виталий Косовский стал полноценным наставником Ворсклы, сообщает официальный сайт клуба.

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45-летний специалист подписал контракт с полтавским клубом на один год с опцией продления еще на 2 сезона.

Напомним, Косовский исполнял обязанности главного тренера Ворсклы после ухода из команды Василия Сачко, который работал наставником полтавчан в течение 6-ти лет.

По итогам прошлого сезона УПЛ Ворскла финишировала на 7-й строчке турнирной таблицы.

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