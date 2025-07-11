Ворскла активно работает над поиском нового главного тренера после прощания с Желько Любеновичем. По информации ТаТоТаке, основным кандидатом на вакантную должность сейчас является Александр Бабич.

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Это уже не первый контакт между сторонами – полтавский клуб общался с 46-летним специалистом еще в июне. Тогда Бабича рассматривали параллельно с Дмитрием Чирикалом, который возглавлял ЮКСУ. Нынешние переговоры, представляется, ведутся в более решительном тоне.

В прошлом сезоне Александр Бабич совмещал обязанности главного тренера и спортивного директора Черноморца.

Напомним, в прошлом сезоне Ворскла уступила Кудривке в переходных матчах и впервые в истории вылетела из УПЛ.

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