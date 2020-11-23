"Ворскла нас смяла": Костышин эмоционально прокомментировал разгром Колоса
Наставник Колоса Руслан Костышин поделился мыслями по поводу поражения от Ворсклы (0:3).
"Ми проиграли закономерно. Просто соперник смял нас. Мы готовились. Знали, что у Ворсклы короткая передача – 30 метров, средняя – 50, а дальняя – 100, дальше поля.
Ворскла – Колос – 3:0 – видео голов и обзор матча
Готовились, но ничего не смогли сделать. Ворскла нас смяла, навязала такую борьбу, что мы не выдержали. Проиграли по всем статьям", – сказал Костышин в эфире программы "Великий Футбол".
К слову, Ворскла набрала 19 очков, закрепилась на третьем месте и вплотную приблизилась к Шахтеру, у которого 20 пунктов. Колос остался пятым в турнирной таблице УПЛ с 15 баллами.
Ворскла разгромила Колос в битве за третье место УПЛ и прервала безвыигрышную серию