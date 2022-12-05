Ворскла собирается продать своего воспитанника, голкипера Дмитрия Ризныка, информирует Динамомания.

СК Днепр-1 нашел замену Валефу в Украине – воспитанник Динамо из европейской сборной с опытом выступлений во Франции

Интересно, что неизвестно, куда мог бы отправиться вратарь сборной Украины после Полтавы. Ранее Ризныка связывали с интересом Шахтера.

Заметим, что Дмитрий успел дебютировать в этом году за сборную Украины в поединке Лиги наций с Арменией. В текущем сезоне вратарь сыграл в 18 матчах, в которых пропустил 25 голов, в 4 поединках сохранив свои ворота на замке.

Ворскла на последних минутах вырвала победу у Колоса – пенальти, гол-призрак и двойной юбилей Скрипника